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Genç kadına motosikletli infaz timi! Adım adım takip ettiler, sığındığı bahçede kıstırdılar - Son Dakika

Genç kadına motosikletli infaz timi! Adım adım takip ettiler, sığındığı bahçede kıstırdılar

08.02.2022 13:43

Adana'da motosikletli 2 kişi tarafından takip edilen Elif Erdem isimli genç kadın, sığındığı evin bahçesinde kurşunların hedefi oldu. Ağır yaralanan Erdem, hastanede tedavi altına alındı.

Adana'da saat 11.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Elif Erdem sokakta yürürken, kendisini motosikletle takip eden 2 kişiyi fark edip, kaçmaya çalıştı. Erdem, koşarak bir evin bahçesine girdi.

BAHÇEYE GİRİP ATEŞ ETTİ

Motosikletten inen şüphelilerden biri bahçeye girip Elif Erdem'e tabancayla ateş etti. Kasığına kurşun isabet eden Erdem kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler motosikletle kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Elif Erdem, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Motosikletle adım adım takip ettikleri genç kıza, sığındığı bahçede kurşun yağdırdılar
Motosikletle adım adım takip ettikleri genç kıza, sığındığı bahçede kurşun yağdırdılar
Motosikletle adım adım takip ettikleri genç kıza, sığındığı bahçede kurşun yağdırdılar
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Yeşilyurt, Seyhan, Polis, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Genç kadına motosikletli infaz timi! Adım adım takip ettiler, sığındığı bahçede kıstırdılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Genç kadına motosikletli infaz timi! Adım adım takip ettiler, sığındığı bahçede kıstırdılar - Son Dakika
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