Genç kadından avukat sevgilisine tehdit: Bizim ailemiz PKK'lı, seni dağa kaçıracağız - Son Dakika

İstanbul Barosu avukatlarından S.Ç., eski kız arkadaşı S.E. ayrılığı kabul etmeyerek kendisine, "Bizim ailemiz PKK'lı. Seni dağa kaçıracağız" diyerek tehditler savurduğunu iddia ederek ihbarda bulundu. 2 bin euro para da istediği ileri sürülen S.E. hakkında ihbar sonrası soruşturma başlatıldı.

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; 40 yaşındaki İstanbul Barosu avukatlarından S.E.'nin geçen yıl S.E. ile ilişkisi vardı. İkili başlayan ilişkilerini bir müddet sonra bitirme kararı aldı. İddiaya göre ayrılığı kabullenemeyen S.E., genç avukata tehdit mailleri atmaya başladı.

'SENİ DAĞA KAÇIRACAĞIZ'

Kendisinin ve ailesinin PKK'lı olduğunu belirten genç kadın, "Seni dağa kaçıracağız" gibi söylemleri sonrası bir de avukatın banka bilgilerini, müvekkillerinin isimlerini ve özel yazışmalarını yayınladı. Bununla da yetinmeyen S.E., genç avukatın banka bilgilerini ele geçirerek bazı işlemler de yaptı.

SAVCILIĞA İHBAR ETTİ

Baskılarına devam eden genç kadın avukatı PKK üyesi olmakla suçlayacağını, adliyeye ihbar edeceğini bunun için kendisine 2 bin Euro para vermesi gerektiğini söyledi. Tehdit ve şantaja daha fazla dayanamayan avukat, savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. Avukat S.E'nin savcıya verdiği ifadesinde kendisine hakaretler savuran, şantaj ve tehditle para isteyen S. E.'nin cezalandırılmasını istedi.