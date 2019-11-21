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Genç kadını alevlerin arasından itfaiye kurtardı

6 saat önce

Denizli'nin Çal ilçesinde çıkan ev yangınında içeride kalan ev sahibi kadın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevlerin arasından kurtarıldı.

Genç kadını alevlerin arasından itfaiye kurtardı, System.String[]

Denizli'nin Çal ilçesinde çıkan ev yangınında içeride kalan ev sahibi kadın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevlerin arasından kurtarıldı.


Edinilen bilgilere göre, olay Çal ilçesi Kocaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Bülent Kocaoğlu'na ait tek katlı evden dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler içeride Ümmü Kocaoğlu (26) isimli kadının olduğunu öğrenince içeri girdi. Genç kadın itfaiye ekipleri tarafından alevlerin arasından kurtarıldı. Ardından 112 Acil Servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonrası söndürüldü. Yangının kesin sıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

İtfaiye, Denizli, Çal, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 06:19 Kaynak: İHA
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