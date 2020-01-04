Genç kadını bebeğinin yanında öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Genç kadını bebeğinin yanında öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Genç kadını bebeğinin yanında öldüren zanlı tutuklandı

6 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, bıçakla öldürülen genç kadının cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, bıçakla öldürülen genç kadının cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Atatürk Mahallesi Oba Sokak'taki evinde 2 aylık bebeğinin yanında bıçakla öldürülen Nazmiye Koyuncu'nun(19) katil zanlısı Ramazan D. (26), Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucu yakalanırken, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ekiplerin, Koyuncu'yu öldüren şüpheli Ramazan D.'nin cenaze törenine katıldığını ve cenaze törenindeki şüpheli hareketlerinden takibe aldığı öğrenildi. Yapılan takip sonucu ekipler, zanlının adreslerine operasyon düzenledi.

Kısa sürede gözaltına alınan Ramazan D'nin aracı ile bulunduğu adreslerde yapılan aramalarda, olayda kullanılan 2 bıçak, zanlının olay günü giydiği kan lekeleri bulunan elbiseler ile maktule ait cüzdan ve küpe bulundu.

Ramazan D.'nin hem emniyetteki ifadesinde hem de çıkarıldığı mahkemedeki ifadelerinde suçu kabul ettiği öğrenildi.

Öte yandan Ramazan D. Adliyeye getirildikten sonra çok sayıda vatandaş adliyenin önünde toplanmaya başladı. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı Çubuk Adliye Sarayı'nın önüne kime yaklaştırılmadı. Adliye kapalı garajdan getirilen zanlı tekrar kapalı garajdan götürüldü.

Olay;

Çubuk ilçesinde, Selman Koyuncu, 31 Aralık 2019'da Atatürk Mahallesi'ndeki evinde eşi 19 yaşındaki Nazmiye Koyuncu'yu iki aylık bebeğinin yanında bıçaklanmış olarak bulduğunu belirterek 112 Acil Servis'ten yardım istemişti. Sağlık ekipleri, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış haldeki Nazmiye Koyuncu'nun yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Olayının ardından gözaltına alınan kayınvalidesi S.K emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken, eşi S.K., kayınpederi C. K. ve görümcesi S. K. gerekli işlemler ve alınan ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Aynı gün şüpheliyi belirleyen ve bulunabileceği adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, Ramazan D'nin gözaltına almıştı. Zanlının aracı ile bulunduğu adreslerde yapılan aramalarda, olayda kullanılan 2 bıçak, zanlının olay günü giydiği kan lekeleri bulunan elbiseler ile maktule ait cüzdan ve küpe bulmuştu.

Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenilen zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Genç kadını bebeğinin yanında öldüren zanlı tutuklandı

Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:32 Kaynak: AA
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