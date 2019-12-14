Genç kadını dövüp, araçtan attı - Son Dakika
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Genç kadını dövüp, araçtan attı

6 saat önce

BURSA'da bir sürücü darp ettiği kadını seyir halindeki otomobilden attı.

Genç kadını dövüp, araçtan attı, System.String[]

BURSA'da bir sürücü darp ettiği kadını seyir halindeki otomobilden attı. Arkadan gelen araç sürücülerinin dikkati sayesinde ezilmekten kurtulan kadın, sinir krizi geçirerek, önce basın mensuplarının aracına saldırdı ardından reklam panolarının arkasına saklanarak ağladı.

Olay, Osmangazi'ye bağlı Atıcılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobilin içindeki Ayşe A.(26) ile sürücü Berk K. arasından bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Ayşe A.'yı aracın içinde darbeden Berk K. bir süre sonra da hareket halindeki araçtan yola atarak uzaklaştı. Arkadan gelen araç sürücülerinin dikkati sayesinde son anda ezilmekten kurtulan kadın bir süre yol ortasında hareketsiz bir şekilde yattı. Vatandaşlar tarafından kaldırılan Ayşe A., kendine gelmekte zorlandı. Genç kadın basın mensuplarının aracını kendisini yola atanın aracı zannederek saldırmaya kalktı. Olay yerindeki muhabirler tarafından engellenen kadın, reklam panolarının arkasına saklandı. Daha sonra da ağlamaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Ayşe A,. kendisini darp ederek yola atan sürücüye hakaretler savurarak "O kim oluyor da bana tokat atıyor, beni arabadan atıyor?" diye bağırdı. Güçlükle sakinleştirilen kadın sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Ayşe A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, çevrede bulunan güvenlik kamerasını incelemeye alan ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Atıcılar Mahallesi, Osmangazi, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:16 Kaynak: DHA
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