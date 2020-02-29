Genç kadını göğsünden vurup yola attılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Genç kadını göğsünden vurup yola attılar - Son Dakika

Genç kadını göğsünden vurup yola attılar

6 saat önce

Bursa'da taksiden yola atıldığı iddia edilen genç kadının hastanede göğsünden tek kurşunla vurulduğu ortaya çıktı.

Genç kadını göğsünden vurup yola attılar, System.String[]

Bursa'da taksiden yola atıldığı iddia edilen genç kadının hastanede göğsünden tek kurşunla vurulduğu ortaya çıktı.


Olay, Nilüfer'e bağlı Çalı Mahallesi Çalı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, ticari plakalı bir taksiden yola bir bayanın atıldığını gören vatandaşlar polise ve 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan genç kadının tabanca ile göğsünden tek kurşunla vurulduğu belirlendi. Yoğun bakımda tedavisi devam eden ve isminin Elif A. olduğu öğrenilen 25 yaşındaki kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.


Öte yandan olayın gerçekleştiği kavşaktaki güvenlik kameraları ile MOBESE kameralarını incelemeye alan polis ekipleri plakası alınamayan ticari taksinin peşine düştü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:18 Kaynak: İHA
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