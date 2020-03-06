Genç kadını kimse durduramadı: Adamı tokatladı, ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Genç kadını kimse durduramadı: Adamı tokatladı, ortalığı birbirine kattı - Son Dakika

Genç kadını kimse durduramadı: Adamı tokatladı, ortalığı birbirine kattı

7 saat önce

Antalya'da alışıldık görüntülerin tersine bu kez genç bir kadın, yanındaki erkeğe sokak ortasında şiddet uyguladı.

Antalya'da alışıldık görüntülerin tersine bu kez genç bir kadın, yanındaki erkeğe sokak ortasında şiddet uyguladı. Genç adamı defalarca tokatlayan kadın, etraftaki masa ve sandalyeleri de fırlatınca adam polise sığındı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Kalekapısı bölgesinde 20-25 yaşlarındaki bir kadının, tartıştığı erkeği defalarca tokatladığı anlar olayın gerçekleştiği noktadaki işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde ikilinin önce tartıştığı görüldü. Sebebi bilinmeyen tartışmanın şiddetlenmesiyle çantasını fırlatan kadın, daha sonra erkeğe önce tokat sonra yumruk attı.

SANDALYELER HAVAYA UÇTU

Erkeğin geri çekilmesi üzerine daha da sinirlenen kadın, esnafa ait sandalye ve masaları devirdi. Bu esnada erkek olay yerine gelen polis ve bekçinin arkasına saklandı. Tartışmanın uzun süre devam ettiği görüldü.

(Suat Metin/İHA)

Genç kadını kimse durduramadı: Adamı tokatladı, ortalığı birbirine kattı

Antalya, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:35 Kaynak: İHA
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