Son Dakika Haberleri: Genç Kadını Öldürüp Evi Ateşe Verdiler (3)

Genç Kadını Öldürüp Evi Ateşe Verdiler (3)

39 dakika önce

BEYOĞLU'nda bir evde çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri bıçaklanarak öldürülmüş bir kadının cesediyle karşılaştı.

Genç Kadını Öldürüp Evi Ateşe Verdiler (3), System.String[]
BEYOĞLU'nda bir evde çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri bıçaklanarak öldürülmüş bir kadının cesediyle karşılaştı. Polis, öldürülen yabancı uyruklu kadının erkek kardeşi ve kardeşinin arkadaşını gözaltına aldı.

Beyoğlu Çukur Mahallesi Geniş Yokuşu Sokak'ta bir binanın 3'ncü katında pazar gecesi yangın çıktı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürdüklerinde sırtında bıçak bulunan bir kadın cesediyle karşılaştı. Olay yerine gelen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmada 25 yaşındaki R.K adlı kadının önce boğazının kesildiğini daha sonra sırtından bıçaklandığını tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Suriye uyruklu R.K'nın cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda genç kadının erkek kardeşi A.K ve kardeşinin arkadaşı M.D.'yi gözaltına aldı. Kasımpaşa Polis Merkezi'ndeki sorgularında cinayeti itiraf eden şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevkedildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:17 Kaynak: DHA

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