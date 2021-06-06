Genç kadını önce azarladı, sonra tokat attı! Çirkin olay saniye saniye kaydedildi - Son Dakika

Avcılar'da önceki akşam saat 22.00 sularında meydana gelen olaya, bir şahıs ve kadının, özel hastane içerisindeki tartışma anları kameralara yansıdı. İddiaya göre, hastanenin birinci katında bir kadın ve bir erkek arasında bilinmeyen nedenle hararetli tartışma başladı.

ÖNCE İTTİ, SONRA TOKAT ATTI

Tartışma sırasında adam, bağırdığı kadını itti. Kadını azarlayan şahıs, ardından ona tokat attı. Tartışma vatandaşların araya girmesi ile son bulurken, yaşananlar dışarıda bekleyen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.