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Genç kadını silahla öldürüp gömmüş! Canlı yayında, cinayeti itiraf etti - Son Dakika

Genç kadını silahla öldürüp gömmüş! Canlı yayında, cinayeti itiraf etti

29.05.2021 09:36

Yaklaşık 40 gündür kayıp olduğu bilinen ve Müge Anlı'nın programında aranan Fatma Öz'ün cansız bedeni taşlık alanda gömülü halde bulundu. Cinayeti ise Öz'ün aşk yaşadığı bilinen ve canlı yayında sevgilisinin bulunmasını isteyen Bahri M.'nin işlediği ortaya çıktı. İfadesinde cinayeti itiraf eden Bahri M., olay yerine götürülürken, Öz'ü silahla öldürüp taşla üzerini kapattığını belirtti.

Malatya'nın Darende ilçesinde yaşayan Fatma Öz, yaklaşık 40 gün önce ailesinin yanından ayrılmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Öz, ailesinin kayıp başvurusu yapmasının ardından polis tarafından aranmaya başlandı. Aile, kızlarının bulunması için de ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'da programa başvurmuştu.

CANLI YAYINDAN SONRA İNTİHAR ETTİ

Öz'ün gönül ilişkisi yaşadığı Bahri M., sevgilisinin bulunması için canlı yayına katıldıktan sonra intihara kalkıştı. Bahri M. 25 Mayıs tarihinde, aracının içerisinde, tabanca ile çene altından tek el ateş etti. Kurşun elmacık kemiğinden çıktı. Bahri M. intihar girişiminden ağır yaralı olarak kurtuldu.

Yaklaşık 40 gündür kayıp olan Fatma Öz'ün cansız bedeni taşlık alanda gömülü olarak bulundu
Bahri M. (Gri gömlekli)

SİLAHLA ÖLDÜRÜP GÖMMÜŞ

Geçtiğimiz gün göz altında ifadesi alınan Bahri M. Cinayeti itiraf etti. Öz'ü öldürüp Gürün ilçesi Kavak köyü yakınlarındaki boş bir araziye gömdüğünü belirtti. İfade üzerine Bahri M. Bugün sabah saatlerinde olay yerine götürülerek tespit yapıldı. Yapılan tespitte Öz'ün cansız bedenine ulaşıldı. Öz, silahla öldürülüp üzeri taşla örtülmüş olarak bulundu. Olay yerindeki inceleme sürüyor.

Yaklaşık 40 gündür kayıp olan Fatma Öz'ün cansız bedeni taşlık alanda gömülü olarak bulundu
Yaklaşık 40 gündür kayıp olan Fatma Öz'ün cansız bedeni taşlık alanda gömülü olarak bulundu
Fatma Öz
Yaklaşık 40 gündür kayıp olan Fatma Öz'ün cansız bedeni taşlık alanda gömülü olarak bulundu
Yaklaşık 40 gündür kayıp olan Fatma Öz'ün cansız bedeni taşlık alanda gömülü olarak bulundu

Genç kadını silahla öldürüp gömmüş! Canlı yayında, cinayeti itiraf etti
Kayıp sevgilisini aramak için Müge Anlı'ya katılan evli adamın bir sevgilisi daha ortaya çıktı

Müge Anlı, Fatma Öz, Darende, Malatya, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Genç kadını silahla öldürüp gömmüş! Canlı yayında, cinayeti itiraf etti - Son Dakika Magazin


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