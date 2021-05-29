Genç kadını silahla öldürüp gömmüş! Canlı yayında, cinayeti itiraf etti

Malatya'nın Darende ilçesinde yaşayan Fatma Öz, yaklaşık 40 gün önce ailesinin yanından ayrılmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Öz, ailesinin kayıp başvurusu yapmasının ardından polis tarafından aranmaya başlandı. Aile, kızlarının bulunması için de ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'da programa başvurmuştu.

CANLI YAYINDAN SONRA İNTİHAR ETTİ

Öz'ün gönül ilişkisi yaşadığı Bahri M., sevgilisinin bulunması için canlı yayına katıldıktan sonra intihara kalkıştı. Bahri M. 25 Mayıs tarihinde, aracının içerisinde, tabanca ile çene altından tek el ateş etti. Kurşun elmacık kemiğinden çıktı. Bahri M. intihar girişiminden ağır yaralı olarak kurtuldu.

Bahri M. (Gri gömlekli)

SİLAHLA ÖLDÜRÜP GÖMMÜŞ

Geçtiğimiz gün göz altında ifadesi alınan Bahri M. Cinayeti itiraf etti. Öz'ü öldürüp Gürün ilçesi Kavak köyü yakınlarındaki boş bir araziye gömdüğünü belirtti. İfade üzerine Bahri M. Bugün sabah saatlerinde olay yerine götürülerek tespit yapıldı. Yapılan tespitte Öz'ün cansız bedenine ulaşıldı. Öz, silahla öldürülüp üzeri taşla örtülmüş olarak bulundu. Olay yerindeki inceleme sürüyor.