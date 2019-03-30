Genç Kadını Tabancayla Vurup, Kaçan Şüpheli Yakalandı (2)
1 saat önce
TUTUKLANDIKayseri'de, husumetli olduğu Fidan Barboros'u (25) tabancayla vurarak yaralayan Gökhan Türkmen (36), Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
TUTUKLANDI Kayseri
'de, husumetli olduğu Fidan Barboros'u (25) tabancayla vurarak yaralayan Gökhan Türkmen
(36), Emniyet Müdürlüğü
'ndeki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 08:11 Kaynak: DHA
Aralarında Husumet Bulunan Kuzenler Arasında Silahlı Kavga: 1'i Ağır, 5 Yaralı
"Fenerbahçe Yöneticisiyim" Denilince, Polisi Arayıp Yakalattı
Oy Kullanmak İçin İstanbul'dan Yola Çıkan Vatandaşları Taşıyan Minibüs Devrildi: 4'ü Ağır, 17 Yaralı
Sünger Fabrikasında Korkutan Yangın! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi