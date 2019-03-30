Son Dakika Haberleri: Genç Kadını Tabancayla Vurup, Kaçan Şüpheli Yakalandı (2)

Genç Kadını Tabancayla Vurup, Kaçan Şüpheli Yakalandı (2)

1 saat önce

TUTUKLANDIKayseri'de, husumetli olduğu Fidan Barboros'u (25) tabancayla vurarak yaralayan Gökhan Türkmen (36), Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Genç Kadını Tabancayla Vurup, Kaçan Şüpheli Yakalandı (2), System.String[]
TUTUKLANDI

Kayseri'de, husumetli olduğu Fidan Barboros'u (25) tabancayla vurarak yaralayan  Gökhan Türkmen (36), Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 08:11 Kaynak: DHA

Kayseri, Gökhan Türkmen, Emniyet Müdürlüğü, Güncel
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