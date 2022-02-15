Üye Girişi
Genç kadını taciz eden şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Genç kadını taciz eden şüpheli adliyeye sevk edildi

15.02.2022 14:26
Genç kadını taciz eden şüpheli adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de meydana gelen taciz olayının şüphelisi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de meydana gelen taciz olayının şüphelisi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de 13 Mart 2021 gecesi saat 03.20 sıralarında evine gitmekte olan Ş.T., Yenibağlar Mahallesi'nde T.Ö. tarafından taciz edilmişti. Önce takip edilen daha sonra T.Ö.'nün kolundan tutarak sokak arasına sürüklediği Mağdur Ş.T.'nin şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Polis ekiplerince incelenen 40 saatlik güvenlik kamerası görüntülerinin ardından kimliği tespit edilen T.Ö., ikametine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli T.Ö., adliyeye sevk edildi. Suçlamaları kabul etmediği öğrenilen T.Ö.'nün adliye girişinde şapkayla yüzünü gizlerken gazetecilerin sorularına da yanıt vermedi. - ESKİŞEHİR

Genç kadını taciz eden şüpheli adliyeye sevk edildi
Genç kadını taciz eden şüpheli adliyeye sevk edildi
Genç kadını taciz eden şüpheli adliyeye sevk edildi

YORUMLAR
500

Eskişehir, Taciz, Polis, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Genç kadını taciz eden şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:17 İlk bölümüyle bu akşam yayınlanacak Baba dizisinde neler olacak?
14:08 Destan dizisinde bu akşam neler olacak? "Batuga ve Akkız öldüler mi?"
13:52 Rusya Parlamentosu'ndan flaş gelişme! Ukrayna'nın doğusundaki iki bölgenin bağımsızlığının tanınmasını önerdi
13:47 İslam Memiş'ten yastıkaltı altın düzenlemesine eleştiri: Şu an ki hali ile desteklemem imkansız
13:44 Bakan Nebati'nin elektrik ve doğal gaz açıklamasına Bahçeli'den ters köşe
13:21 Mahkeme, gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti
13:02 Önce evini yaktı, sonra da genç kadını rezidansa kilitledi! Aksaray'da 2 haftalık esareti itfaiye bitirdi
12:56 Berdan Mardini'nin eski eşinden iddialı pozlar! Sevgililer Günü'nü derin göğüs dekolteli elbisesiyle kutladı
12:53 Hapis yatmayacak! Bütün ülke ayağa kalkmıştı! Öğrencisini döven öğretmene hem hapis hem erteleme
12:51 Sehven KDV'si yüzde 18'e çıkarılmıştı! Resmi Gazete'de düzeltme: Kırmızı ette yapılan hata düzeltildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 14:33:16. #1.12#
SON DAKİKA: Genç kadını taciz eden şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement