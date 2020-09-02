Genç kadını taciz ve darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı - Son Dakika

Bostancı'da taksi bekleyen genç kadını darp ve taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bostancı'da 29 Ağustos'ta saat 03.00 sıralarında taksi bekleyen Nagehan Bıyıklı'yı (22) darp ve taciz ettiği iddia edilen şüpheliler T.Ö. ve R.S. gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüphelilerden R.S., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"Ben davacı ve şikayetçiyim"

Diğer şüpheli T.Ö., savcılıktaki ifadesinde Nagehan Bıyıklı'nın kendisine küfür ettiğini öne sürerek, "Defalarca bana hakarette bulununca otoparktan geri dönerek kendisinin üzerine yürüdüm, bu sırada taksinin arka kapısının olduğu taraftan ayaktaydım, kendisi bana saldırınca bende karşılık verdim, ittim. Daha sonra olay yerine gelen şüpheli olarak beyanı alınan R.S. beni olay yerinden uzaklaştırdı. Ben kesinlikle müşteki Nagehan Bıyıklı'nın göğsüne elimle dokunmak istemedim, yine üzerinde bulunan ve müşteki Nagehan tarafından iddia edilen değerli eşyaları kim ya da kimler tarafından alındığını bilmiyorum, ben almadım, görmedim. Bu nedenle suçsuzum. Bana hakarette bulunan Nagehan Bıyıklı'dan davacı ve şikayetçiyim" dedi.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Savcılıkta ifade işlemi tamamlanan şüpheli T.Ö. "cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheli mahkemedeki sorgusunda ise, müştekiye yönelik küfür ve hakaret etmediğini söyleyerek, "Müşteki bana çok fazla küfür ve hakaretlerde bulundu. Bunun üzerine geri döndüm ve kendisine bir iki tokat yumruk karışık attım. Ancak bu sırada kesinlikle kendisinin göğüslerine dokunmadım. Gece boyunca tacize uğrayan birisi varsa o da benimdir. Çünkü sürekli telefon ve şarj isteyen kendisidir. Suçlamayı kabul etmiyorum" diye konuştu.

Adli kontrol şartıyla serbest kaldı

İfade işlemleri tamamlanan şüpheli T.Ö. hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve haftanın iki günü ikametine en yakın karakola imza atmak şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. - İSTANBUL