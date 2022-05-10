Genç kadının başörtüsünü çıkarıp hakaret ettikleri iddia edilen olayda keşif kararı - Son Dakika

İzmir'de yolun karşısına geçmek isteyen Rabia Yılmaz (23) ile tartışan ve genç kızın başörtüsünü çıkarıp, darp ettiği ileri sürülen dolmuş şoförü Ramazan E. ve eşi Yeliz E.'nin yargılandığı davada, olay yerinde keşif yapılmasına karar verildi.

22 Temmuz 2021'de İzmir'in Karabağlar ilçesi Eski İzmir Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, cadde üzerindeki bir ATM'den para çeken ve yolun karşısına geçmek isteyen Rabia Yılmaz, o sırada geriye manevra yaparken bacağına çarpan dolmuş şoförü Ramazan E. ile tartıştı. Yılmaz, tartışma sırasında darp edildiğini, başörtüsünün zorla çıkarılıp başörtüsü üzerinden hakarete uğradığını ve tehdit edildiğini öne sürerek, polise şikayetçi oldu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde iddianame hazırlandı. İddianamede, Ramazan E. hakkında 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçlarından 8 yıl 4 aya kadar, eşi Yeliz E. hakkında ise 'hakaret', 'tehdit', 'kasten yaralama' ve 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçlarından 11 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi. Ramazan ve Yeliz E. çiftinin şikayetçi olması üzerine Rabia Yılmaz hakkında da 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçundan açılan dava da bu davayla birleştirildi.

Mağdur-sanıkların yargılanmasına bugün İzmir 43. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edildi. Geçen duruşmada istenen, olayı gören güvenlik kameralarına ilişkin bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığı ifade edildi. Celsede söz verilen müşteki sanık Rabia Yılmaz, üzerine atılı suçlamaları reddetti. Yılmaz'ın avukatı Gizem Elif Büyükyıldırım ise "Müvekkilimin yaralama kastı yoktur. Meşru müdafaa çerçevesinde kalmıştır. Yılmaz, olayın mağdurudur. Hiçbir eylem bir genç kızın başörtüsünü çekip, sokak ortasında darp etmeye haklı sebep olamaz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların arından hakim, olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

(Ali Gözeten - İHA)