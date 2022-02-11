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Genç kadının bavulundan 5 tabanca çıktı - Son Dakika

Genç kadının bavulundan 5 tabanca çıktı

11.02.2022 15:50
Genç kadının bavulundan 5 tabanca çıktı

Samsun'da yolcu otobüsünde yapılan aramada bavulunda 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçen 25 yaşındaki genç kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da yolcu otobüsünde yapılan aramada bavulunda 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçen 25 yaşındaki genç kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Rize'den Samsun'a giden yolcu otobüsünü Tekkeköy ilçesi Samsun- Ordu karayolu üzerindeki polis uygulama noktasında durdurdu. Otobüste yapılan aramada S.G.(25) adlı genç kadının bavulunun içinde 5 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 5 adet şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili S.G. adlı genç kadın KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "silah kaçakçılığı" suçundan gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Genç kadının bavulundan 5 tabanca çıktı
Genç kadının bavulundan 5 tabanca çıktı

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Ruhsatsız Silah, Samsun, Silah, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Genç kadının bavulundan 5 tabanca çıktı - Son Dakika


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