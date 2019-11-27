Son Dakika Haberleri: Genç kadının çığlığı kapkaççıyı yakalattı
Son Dakika 3. Sayfa Genç kadının çığlığı kapkaççıyı yakalattı - Son Dakika

Genç kadının çığlığı kapkaççıyı yakalattı

6 saat önce

Adana'da bir genç kadının telefonunu alıp kaçan kapkaççı kadının çığlık atmasıyla olay yerine gelen polis tarafından yakalandı.

Genç kadının çığlığı kapkaççıyı yakalattı, System.String[]

Adana'da bir genç kadının telefonunu alıp kaçan kapkaççı kadının çığlık atmasıyla olay yerine gelen polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, ilk olay merkez Seyhan ilçesi Bakım Yurdu Caddesi'nde 19 Kasım günü meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki L.Z.Y. caddede telefonla konuşarak giderken arkasından yaklaşan kapkaççı telefonu alıp kaçtı. Bu arada genç kız çığlık atmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar zanlının hem peşinden koşup hem de polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri gelerek zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Bu çalışmalar sonucunda polis ekipleri, şüphelinin genç kızın telefonunu kapkaç yaparak alma anının güvenlik kameralarına ulaştı. Polis bu görüntülerden zanlının kimliğini tespit etmeye çalıştı.


İkinci olayda ise 25 Kasım günü Kuruköprü Mahallesi'nde bir zanlı, Melike D. (44) isimli genç kadın telefonla konuşurken telefonunu alıp kaçmaya çalıştı. Ancak genç kadının çığlık atması üzerine olay yerine yakın olan asayiş ekiplerinin gelmesiyle şahıs kaçamadan yakalandı. Zanlı emniyete getirilerek sorguya alındı.


Öte yandan polis ekipleri 6 gün önce meydana gelen kapkaç olayının güvenlik kameralarını da incelediğinde olayı gerçekleştiren kişinin aynı şahıs olduğunu belirledi. İsminin Muhammet Hüseyin A. (22) olduğu öğrenilen zanlı ilk kapkaç olayını da kendisinin yaptığını itiraf etti. Zanlı telefonu sattığı yeri de söyleyince polis ilk çalınan cep telefonu da bulup sahibine teslim etti. Telefonu satın alan şahsa da çalıntı malı satın almaktan işlem yapıldı. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlı tutuklandı. - ADANA

Polis, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Afganistanlı esnafın dükkanını mesken tutan gasp grubu turistlerin kabusu oldu
YPG/PKK terör saldırısı planlarında şifreli mesaj için "emojiler" kullanmış Rize'de 4 yaşındaki kızın camdan düşüp ölmesi davasında ilginç detay: Ağabeyi de aynı şekilde ölmüş İBB Meclisi'nde "Lan" kavgası! Görüşmelere ara verildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 16:34:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Genç kadının çığlığı kapkaççıyı yakalattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]