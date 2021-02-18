Genç kadının itirafı yıllar sonra ortaya çıktı: Kibariye'nin eşinden çocuk aldırdım

60 yaşındaki Kibariye ve kendisinden 20 yaş küçük olan eşi Ali Küçükbalçık özel hayatlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda eşini Doha Elenouty isimli spor hocası kadınla aldattığı ileri süren Küçükbalçık hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

"ALİ KÜÇÜKBALÇIK'TAN ÇOCUK ALDIRDIM"

2018 yılında Ali Küçükbalçık'ın Lübnanlı spor hocası Doha Elenouty ile aşk yaşadığı ve hamile bıraktığı iddiası magazin gündeminde günlerce konuşulmuştu. 2019 yılında Onur Akay'ın sorularını yanıtlayan Elenouty, "Kibariye ve eşi ile gündeme geldin. Kibariye neden boşanmak istedi? Senden niye kıskanmış olabilir?" sorusuna "Hamile oldum, çocuk aldırdım yani kıskanır. Kocası, basın, çocuk... Ben de olsam ben de kıskanırım" yanıtını vererek ağızları açık bıraktı.

"BENDEN SONRA BAŞKA KADINLA BİRLİKTE OLMUŞ, ÇOK ÜZÜLDÜM"

O dönemlerde Ali'nin kendisine ilgi duyduğunu söyleyen genç kadın, sözlerine şöyle devam etmiş: "İlgi duyuyordu. Benden sonra başka bir kadın daha çıktı. Onunla da aşk yaşamış. İnan o kadar çok kırıldım ki, o kadar çok üzüldüm ki psikolojim bozuldu. Günah. Sonuçta ben de 22-23 yaşında bir kızım. Benim de hayatımda insanlar var. Benim de annem var, benim de babam var. Benim de ailem var."