Genç Kadının Kahreden Ölümü
55 dakika önce
Bursa'da eşiyle birlikte taksi beklerken otomobilin çarpması sonucu yaralanan 28 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti.
Bursa
'da eşiyle birlikte taksi beklerken otomobilin çarpması sonucu yaralanan 28 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti.
Olay, merkez Osmangazi
ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle birlikte eve gitmek isteyen Zeynep Tuğçe
Deniz Çelik (28), taksi beklemeye başladı. Kontrolden çıkan O.T. (31) yönetimindeki 16 CFY 14 plakalı otomobil ise kaldırımda bekleyen Çelik'e çarptı. Eşinin gözlerinin önünde kanlar içinde kaldığını gören Y.Ç. ise, 112 Acil Servis
ekiplerine haber verdi. Uludağ Üniversitesi
'ne kaldırılan bir yıllık evli Zeynep Tuğçe Deniz Çelik, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan eşi Y.Ç., sinir krizi geçirdi.
Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü O.T. ise çıkarıldığı mahkemece 'taksirle adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:38 Kaynak: İHA
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