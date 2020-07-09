Genç kadının kapkaççıya uzun süre direndiği anlar kamerada - Son Dakika

Genç kadının kapkaççıya uzun süre direndiği anlar kamerada

Genç kadının kapkaççıya uzun süre direndiği anlar kamerada (2)DEHŞET ANLARINI ANLATTIAdana'da 22 Haziran'da yolda yürürken cep telefonu kapkaç yoluyla çalınan Seda Ölmezer (30), dehşet anlarını anlattı.

Genç kadının kapkaççıya uzun süre direndiği anlar kamerada (2)

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DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Adana'da 22 Haziran'da yolda yürürken cep telefonu kapkaç yoluyla çalınan Seda Ölmezer (30), dehşet anlarını anlattı. Akşam saatlerinde marketten dönerken, kendisini takip eden biri olduğunu fark ettiğini ve korktuğunu dile getiren Ölmezer, 'Arkamdan yaklaşan gencin, telefonu alacağını değil de beni taciz edeceğini düşündüm. Çünkü bana çok yakındı. Semt pazarındaki güvenlik görevlisine doğru hızlanarak yürümeye başladım. O sırada elime yapıştı, 'Telefonu ver' dedi. Ben vermek istemedim. Boğuşmaya başladık. Uzaklaştırmak için kolunu ısırmaya çalıştım ama başaramadım. O sırada beni itti ve kolumu büktü. Telefonu alarak kaçmaya başladı? diye konuştu.

TUTUKLANMASINA ÇOK SEVİNDİM

Kapkaçın ardından sinir krizi geçirip bağırdığını belirten Ölmezer, 'Yoldan geçenler yardımcı oldu bana. Motosikletli bir kişi hemen peşine düştü zaten. Ben telefonumun geri geleceğini düşünmüyordum. Yaklaşık 10-15 dakika sonra mahallenin çocukları, telefonu alıp getirdiler. Kapkaççı ise kaçtı. Polisler de sağ olsunlar çok uğraştılar. Kişiyi bulmuşlar. O da itiraf etmiş zaten. Tutuklanmasına çok sevindim. Çünkü mahallede gözüm devamlı onu arıyordu' dedi.

Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 16:39 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Genç kadının kapkaççıya uzun süre direndiği anlar kamerada - Son Dakika
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