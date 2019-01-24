Genç Kadının Motosikletli Kapkaççıları Metrelerce Kovalaması Kamerada

Pendik'te motosikletl iki kapkaççı kaldırımda yürüyen genç kadının çantasını çalarak kaçmaya başladı.

Pendik'te motosikletl iki kapkaççı kaldırımda yürüyen genç kadının çantasını çalarak kaçmaya başladı. Kapkaççılar, arkalarından koşan kadından kaçarak izlerini kaybettirdi. Genç kadının kapkaç sonrası, motosikletli kapkaççıları kadının kovalama anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.



Kapkaç olayı, Pendik Kaynarca'da geçen gün 16;00 sıralarında meydana geldi. Genç bir kadın kaldırımda yürüdüğü sırada sırada kadını gözlerine kestiren motosikletli iki kapkaççı, kadına doğru yaklaştı. Genç kadının arkasından yaklaşan kapkaççılar, kadının çantasını çalarak motosiklete geri bindi. Bir anlık şoku atlatan genç kadın, kapkaççıların arkasından metrelerce koştu ama yetişemedi. Motosikletli şahıslar genç kadının çantasıyla beraber kaçarak izlerini kaybettirdiler. Yaşanan bu kapkaç olayı, bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



Görüntülerde motosikletli iki kapkaççı çevrede birkaç kez tur atıyor, ardından genç kadına arkadan yaklaşıyor ve kadının çantasını çalıp kaçıyorlar. Bu sırada kadın kapkaççıları metrelerce kovalıyor. Ancak izlerini kaybettiriyor. Görgü şahitler ise kadının çantasının motosikletli kapkaççı tarafından çalındığını söyleyerek, "Kadın kovaladı ancak yakalayamadı" dedi. - İSTANBUL

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Mustafa Sandal'ın Klibindeki Böcek Yeme Sahnesi İçin RTÜK'e Şikayet Yağdı

Tren Beklerken Ördüğü Atkıyı Rekor Fiyata Sattı

Bitkisel Hayattaki Kadın Doğum Yaptı, Tecavüz Zanlısı Erkek Hemşire Yakalandı

Büfe Sahibinin, Küçük Çocuğu Taciz Ettiğini Duyan Mahalleli Ayaklandı