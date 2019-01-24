Genç Kadının Motosikletli Kapkaççıları Metrelerce Kovalaması Kamerada
1 saat önce
Genç kadının motosikletli kapkaççıları metrelerce kovalaması kamerada Motosikletli kapkaççılar çantayı çaldı, genç kadın kovaladıİSTANBUL - Pendik'te motosikletli iki kapkaçcı kaldırımda yürüyen genç kadının çantasını çalarak kaçmaya başladı.
Genç
kadının motosikletli kapkaççıları metrelerce kovalaması kamerada
Motosikletli kapkaççılar çantayı çaldı, genç kadın kovaladı
İSTANBUL - Pendik
'te motosikletli iki kapkaçcı kaldırımda yürüyen genç kadının çantasını çalarak kaçmaya başladı. Kapkaçcılar, arkalarından koşan kadından kaçarak izlerini kaybettirdi. Genç kadının kapkaç sonrası motosikletli kapkaçcıları kovalama anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Kapkaç olayı, Pendik Kaynarca
'da geçen gün 16.00 sıralarında meydana geldi. Genç bir kadın kaldırımda yürüdüğü sırada kadını gözlerine kestiren motosikletli iki kapkaççı, kadına doğru yaklaştı. Genç kadının arkasından yaklaşan kapkaççılar, çantasını çalarak motosiklete geri bindi. Bir anlık şoka giren genç kadın, kapkaççıların arkasından metrelerce koştu ama yetişemedi. Motosikletli şahıslar genç kadının çantasıyla beraber kaçarak izlerini kaybettirdi. Yaşanan bu kapkaç olayı, bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde motosikletli iki kapkaççı çevrede birkaç kez tur atıyor, ardından genç kadına arkadan yaklaşıyor ve kadının çantasını çalıp kaçıyorlar. Bu sırada kadın kapkaççıları metrelerce kovalıyor. Ancak izlerini kaybettiriyor. Görgü şahitler ise kadının çantasının motosikletli kapkaççı tarafından çalındığını söyleyerek, "Kadın kovaladı ancak yakalayamadı" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:44 Kaynak: İHA
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