Genç kadının patronu tarafından kızlarının gözleri önünde darp edildiği iddiası - Son Dakika

Genç kadının patronu tarafından kızlarının gözleri önünde darp edildiği iddiası

15.05.2021 12:52
Genç kadının patronu tarafından kızlarının gözleri önünde darp edildiği iddiası, System.String[]

İzmir'in Menemen ilçesinde, iddiaya göre aktar dükkanında çalışan ve iş yerinin bir kısmında kar ortaklığı üzerine patronuyla anlaşarak parfüm satmaya başlayan genç kadın, 'seninle çalışmak istemiyorum' diyen patronu tarafından aralarında çıkan tartışmanın ardından iki kızının gözleri önünde...

İzmir'in Menemen ilçesinde, iddiaya göre aktar dükkanında çalışan ve iş yerinin bir kısmında kar ortaklığı üzerine patronuyla anlaşarak parfüm satmaya başlayan genç kadın, 'seninle çalışmak istemiyorum' diyen patronu tarafından aralarında çıkan tartışmanın ardından iki kızının gözleri önünde darp edildi. Hastaneye giderek darp raporu alan genç kadın, patronundan şikayetçi oldu.

Olay, Menemen ilçesi Egekent-2 semtinde bulunan bir aktar dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir aktar dükkanında maaşlı olarak çalışan 30 yaşında ve iki kız çocuk annesi Büşra Akça, geçtiğimiz Haziran ayında iş yerinin geniş olması sebebiyle arka kısımda bulunan müsait alanı parfümeri yapıp kazandığı paranın yarısını patronu H.İ. ile paylaşma konusunda anlaştı. İki kızı ile birlikte iş yerinde yemek yerken bu sırada Büşra Akça'nın yanına patronu geldi. İş konuları üzerine yaşanan konuşma sırasında ikili arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine patron H.İ'nin, 'seninle çalışmak istemiyorum, işten ayrılmanı istiyorum' demesinin ardından genç kadın, 'kredi çekerek aldığım parfümleri alıp işten ayrılabilirim' sözlerini sarf etti. Öfkelenen patron, çalışanına hakaret etmeye başladı ve iddialara göre genç kadını kızlarının gözleri önünde darp etti.

Kırık camların üzerinde sürükledi, 'Büşra neden parfümleri yere atıyorsun?' diye bağırdı

Büşra Akça, "Avuç içiyle göğsüme doğru vurup beni parfüm rafına doğru itekleyerek vurmaya başladı. Kızlarımın 'yapma, anneme vurma' diye bağırmasına rağmen darp etmeye devam etti. Daha sonra parfüm şişelerini yere atıp 'Büşra neden parfümleri yere atıyorsun?' diye bağırarak, çocuklarımın yanında hakaretler edip iftiralar atmaya başladı. Vurmaya devam ederken iteklemesi sonucu yerdeki cam parfüm şişesi kırıklarının üzerine düştüm. Kırık camların üzerinde beni dışarıya sürükledi ve vücudumda cam kırıklarından dolayı çok sayıda kesiler meydana geldi" dedi.

"İçeriye giren müşteri darp edilme anıma şahit oldu"

Bina sakinlerinin sesleri duyarak dışarıya çıktığını, kendisinin ise parfümlerin parası olan 5 bin lira ile çantasını almak için iş yerinin içerisine girdiğini aktaran Büşra Akça, "İçeriye girdiğimde patronun paraları aldığını fark ettim. Ağlayarak tester olarak gönderilen parfümlere vurdum ve dışarıya çıkıp hastaneye gittim. Darp raporumu aldıktan sonra ise polis merkezine giderek ifade verdim; ayrıca ben darp edilirken içeriye gelen müşteri de o anlara şahit oldu. Müşteri daha sonra aileme ulaşarak 'gördüğüm görüntüyü unutamıyorum, şahitlik etmek istiyorum' demesi üzerine kızım ve müşteri de ifade vererek H.İ'den şikayetçi oldu" diye belirtti.

Annesinin tuhafiye iş yerinin H.İ'nin iş yerine çok yakın olduğunu ifade eden Akça, kendisine psikolojik olarak şiddet uyguladığını da öne sürdü.

"Kızcağıza hakaretler ediyordu"

Daha önce parfüm aldığı iş yerine Anneler Günü dolayısıyla 1 tane daha almak için geldiğini ve dükkana girdiğinde çığlık sesleri duyduğunu ifade eden müşteri Nuran K., "Ben içeri girdiğimde Büşra darp ediliyordu. Parfüm dolabına dayamış ve kızcağıza ağza alınmayacak hakaretler ediyordu. Büşra ise 'yapma' diye bağırıyordu. Hasta olduğum için oradan kaçarcasına çıktım. Büşra'nın annesine ulaşarak şahitlik yapmak istediğimi söyledim" şeklinde konuştu. - İZMİR

Genç kadının patronu tarafından kızlarının gözleri önünde darp edildiği iddiası
Genç kadının patronu tarafından kızlarının gözleri önünde darp edildiği iddiası
Genç kadının patronu tarafından kızlarının gözleri önünde darp edildiği iddiası

Haziran, Menemen, İzmir, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Genç kadının patronu tarafından kızlarının gözleri önünde darp edildiği iddiası - Son Dakika


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