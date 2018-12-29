Son Dakika Haberleri: Genç Kadının Safra Kesesinden 200 Tane Taş Çıktı

Genç Kadının Safra Kesesinden 200 Tane Taş Çıktı

1 saat önce

Erzincan'da 1 çocuk annesi genç kadının safra kesesinden yaklaşık 200 tane taş alındı.

Genç Kadının Safra Kesesinden 200 Tane Taş Çıktı, System.String[]
Erzincan'da 1 çocuk annesi genç kadının safra kesesinden yaklaşık 200 tane taş alındı.

Yaklaşık 5 aydır karın ağrısı şikayeti bulunan 21 yaşındaki Zeynep Çakırkaya kullandığı ilaçlara rağmen şikayetleri geçmeyince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Genel Cerrahi Kliniği'ne başvurdu.

Ultrason incelemelerinde safra kesesinde çok sayıda taş olduğu belirlenen Zeynep Çakırkaya ameliyata alındı. Ameliyatta doktorlar hayrete düşüren bir olayla karşılaştı. Zeynep Çakırkaya'nın safra kesesinden yaklaşık 200 tane irili ufaklı taş çıkartıldı.

Ameliyatı gerçekleştiren Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Dr. Öğretim Üyesi Orhan Çimen, çok sık karşılaştıkları bir vaka olmadığını belirterek, genelde 2 ya da 3 taşla ameliyat endikasyonu olduğunu ve kedilerinin de bu duruma şaşırdıklarını kaydetti.

Dr. Çimen, meslek hayatında ikinci defa bu kadar sayıda taşla karşılaştığını ifade ederek, Zeynep Çakırkaya'yı Pazar günü taburcu edeceklerini söyledi.

Sağlığına kavuşan Zeynep Çakırkaya ise, ameliyatı gerçekleştiren doktorlara teşekkür ederek ultrasonda çok sayıda taş denildiğini fakat kendisinin de bu kadarını beklemediğini kaydetti. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:53 Kaynak: İHA

Erzincan, Güncel
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