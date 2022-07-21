Genç kadının tacizcisine karşı sakin tavrı izleyenleri şaşırttı: Evet bunlar benim bacaklarım - Son Dakika
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Genç kadının tacizcisine karşı sakin tavrı izleyenleri şaşırttı: Evet bunlar benim bacaklarım

21.07.2022 15:54

İzmir'de genç kadının tacizcisine verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu. Şüphelinin telefon galerisinde bacaklarını gören genç kız kibarlığını bozmayarak "Evet bunlar benim bacaklarım, karakola gidiyoruz" tepkisini verirken o anlar anbean kameraya yansıdı.

İzmir'de yaşanan olayda, bir kadın bacaklarını çeken şahsı fark edince kayıt almaya başladı. Kameraya yansıyan görüntüler sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem olurken, kadının, şüpheli ile kibarca konuşması kullanıcıların dikkatini çekti.

GALERİYE GİRMEMEK İÇİN HER YOLU DENEDİ

Yaşanan o anlarda genç kadının şüpheliye defalarca "Albümünüzü açar mısınız" diye sorduğu kısımlar yer aldı. Şüpheli şahsın ise telefon galerisini açmak yerine Whatsapp'a girdiği görüldü.

"BUNLAR BENİM BACAKLARIM EVET"

Şahsın ısrarla galeriye girmemesi üzerine telefonu eline alan genç kadın, telefonda bacaklarını görünce "Bunlar benim bacaklarım evet, bakalım" tepkisini verdi. Yaşanan tacize rağmen sakin tavırlarından ödün vermemeye devam eden genç kadın olayın ilerleyen anlarında ise "ne yapıyoruz biliyor musun? Karakola gidiyoruz, evet karakola gidiyoruz" tepkisini verdi.

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İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Genç kadının tacizcisine karşı sakin tavrı izleyenleri şaşırttı: Evet bunlar benim bacaklarım - Son Dakika


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