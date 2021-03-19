KASTAMONU - Genç Kadınlar Boks Milli Takımı'nın dünya şampiyonası hazırlıklarına başladı - Son Dakika

KASTAMONU - Genç Kadınlar Boks Milli Takımı'nın dünya şampiyonası hazırlıklarına başladı

19.03.2021 12:51

Genç Kadınlar Boks Milli Takımı'nın dünya şampiyonası hazırlık kampı Kastamonu'da başladı.

Genç Kadınlar Boks Milli Takımı'nın dünya şampiyonası hazırlık kampı Kastamonu'da başladı.

Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'nde 20 sporcu ile başlayan kamp, Başantrenör Fikret Taşdemir sorumluluğunda 5 antrenörün katılımı ile gerçekleştiriliyor.

Genç Kadınlar Milli Takımlar Başantrenörü Fikret Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Polonya'da 10 Nisan'da başlayacak şampiyonanın çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Önümüzdeki turnuva çok ciddi bir turnuva, çünkü dünya şampiyonası. Malum, dünya olarak hastalıkla uğraşıyoruz. Uzun zaman antrenmanlar, turnuvalar yapamadık. Buna rağmen kızlarımızın durumu iyi. Bu kampta hem kuvvet hem de dayanıklılık antrenmanları yapıyoruz." diye konuştu.

Şampiyonaya 10 sıklette katılacaklarını dile getiren Taşdemir, "Kızlarımız arasında Avrupa'da derece yapan sporcularımız var. Onlardan başarı bekliyoruz. Takım olarak dünya şampiyonasında ülkemizi gururlandıracak başarılar hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

KASTAMONU - Genç Kadınlar Boks Milli Takımı'nın dünya şampiyonası hazırlıklarına başladı
KASTAMONU - Genç Kadınlar Boks Milli Takımı'nın dünya şampiyonası hazırlıklarına başladı
KASTAMONU - Genç Kadınlar Boks Milli Takımı'nın dünya şampiyonası hazırlıklarına başladı
KASTAMONU - Genç Kadınlar Boks Milli Takımı'nın dünya şampiyonası hazırlıklarına başladı

Kastamonu, Polonya, Milli, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor KASTAMONU - Genç Kadınlar Boks Milli Takımı'nın dünya şampiyonası hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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