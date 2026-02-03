Genç Kadınlar İçin Yapay Zeka Kampı Düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Huawei Cloud işbirliğiyle genç kadın yeteneklerin teknoloji alanındaki teknik becerilerinin geliştirilmesi amacıyla "Yapay Zeka ve Bilişim Kampı" düzenlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Muğla'da gerçekleştirilen kamp kapsamında 5 binden fazla başvuru arasından seçilen 100 başarılı kadın mühendislik öğrencisi, yapay zeka ve bulut teknolojileri özelinde yoğun bir eğitim programını tamamladı.

Kamp boyunca katılımcılar, Huawei Cloud altyapısı üzerinde bulut çözümleri, makine öğrenmesi ve derin öğrenme gibi kritik alanlarda uygulamalı eğitimler aldı.

Eğitim programı, Huawei Bulut Mühendisliği ve Geliştirici Ekosistemi Lideri Türker Yasin Yazkan, Huawei Geliştirici İlişkiler Müdürü Kübra Bilgiç ve Bulut Çözümleri Mühendisi Sefa Bilicier tarafından yürütüldü.

Öğrencilerin teknik seviyelerine göre özelleştirilen içerikler sayesinde katılımcılar, kendi bulut tabanlı projelerini geliştirme fırsatı buldu. Program kapsamında simülasyonlar ve teknik CV hazırlama seansları da gerçekleştirildi.

Programla genç kadın yeteneklerin teknoloji alanındaki teknik becerilerini geliştirmesi ve Türkiye'deki yapay zeka ekosistemine sundukları değerin görünür kılınması hedefleniyor.

"Daha hızlı bir altyapı sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Cloud Türkiye Ülke Müdürü Ray Rui, şirketin Türkiye'deki teknoloji ekosistemini büyütme kararlılığına vurgu yaptı.

Rui, "Türkiye'deki yerel yapay zeka kaynaklarımızı devreye alarak kurumlara daha hızlı, güvenli ve ölçeklenebilir bir altyapı sunmaya başladık. Bu yatırımımızla Türkiye'de veri egemenliğini desteklerken, yerel teknoloji ekosisteminin gelişimine de doğrudan katkı sağlıyoruz. Burada eğitim alan genç mühendislerimiz, bu teknolojik altyapıyı kullanarak yarının dijital dünyasını inşa edecek."