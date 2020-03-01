Genç Kadınlar Kılıç Takımı'ndan bronz madalya - Son Dakika
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Genç Kadınlar Kılıç Takımı'ndan bronz madalya

6 saat önce

Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda, Genç Kadınlar Kılıç Milli Takımı, Romanya'yı 45-41 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Genç Kadınlar Kılıç Takımı'ndan bronz madalya, System.String[]

Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda, Genç Kadınlar Kılıç Milli Takımı, Romanya'yı 45-41 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.


Hırvatistan'ın Porec kentinde 22 Şubat'tan bu yana devam eden Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda bugün takım müsabakalarında ülkemizi temsil eden Nisanur Erbil, Deniz Selin Ünlüdağ, Aylin Çakır ve Tuğçe Rana Kaya'dan kurulu Genç Kadınlar Kılıç Milli Takımı, Romanya'yı 45-41 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.


Milliler tablo-16'da karşılaştığı Büyük Britanya'yı 45-32, çeyrek finalde Almanya'yı 45-26'lık skorla yenerek yarı finalde Macaristan'ın rakibi oldu. Yarı finalde karşılaştığı Macaristan'a 45-26 mağlup olan milliler 3'üncülük maçı için Romanya ile eşleşti. Genç Kadınlar Kılıç Milli Takımı bronz madalya karşılaşmasında Romanya'yı 45-41 yenerek şampiyonayı 3'üncü olarak tamamladı ve bronz madalya kazandı.


Genç Kadınlar Milli Takımı'na madalyasını Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) Teknik Kurul ve Olimpiyat Koordinatörü Recep Koç takdim etti. Milliler kazandıkları bu madalyayı şehitlerimize armağan etti. - İSTANBUL

Romanya, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 11:36 Kaynak: İHA
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