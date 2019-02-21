Son Dakika Haberleri: Genç Kadınlar Kızılcahamam'da Kuvvetleniyor

Genç Kadınlar Kızılcahamam'da Kuvvetleniyor

49 dakika önce

Fiziksel hazırlık kampı için Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çalışmalarına başlayan genç kadın judokalar, ağırlık antrenmanlarıyla katılacakları müsabakalar öncesi kuvvet yüklemesi yapıyor.

Genç Kadınlar Kızılcahamam'da Kuvvetleniyor, System.String[]
Fiziksel hazırlık kampı için Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çalışmalarına başlayan genç kadın judokalar, ağırlık antrenmanlarıyla katılacakları müsabakalar öncesi kuvvet yüklemesi yapıyor.

Genç Kadın Milli Takım hazırlık kampında yer alan 21 judoka, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde fiziksel (ağırlık) antrenmanlarıyla bu yıl içinde yapılacak olan uluslararası müsabakalar öncesi kuvvet yüklemesi yapıyor. 7 Mart 2019 tarihine kadar sürecek kamp döneminde; daha çok tempolu koşular ve salonda ağırlık çalışmalarıyla hazırlıklarını gerçekleştirecek olan genç kadın judokalar şu isimlerden oluştu:

"Özge Andıç, Gamze Sayma, Zeliha Cinci, Buket Mercan, Merve Topoğlu, Melike Kablan, Kader Divan, Kübra Şenyayla, Eda Karademir, Ezgi Karademir, Dilay Tekin, Burcu Aksoy, Hasret Bozkurt, Beyza Özdemir, Nuran Almalı, Ece Zurnacı, Saliha Taştan, A. Kübra Aydoğdu, Mine Kalender, Sevda Taşlı ve Yağmur Şengül." - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:00 Kaynak: İHA

Ankara, Kızılcahamam, Genç, Spor
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