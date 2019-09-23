Son Dakika Haberleri: Genç Kahramanmaraşlılar kahvaltıda buluştu
Son Dakika Güncel Haber

Genç Kahramanmaraşlılar kahvaltıda buluştu

1 saat önce

Genç Kahramanmaraşlılar Platformu üyeleriyle birlikte bir restoranda kahvaltı etkinliğinde buluştu.

Genç Kahramanmaraşlılar kahvaltıda buluştu, System.String[]

Genç Kahramanmaraşlılar Platformu üyeleriyle birlikte bir restoranda kahvaltı etkinliğinde buluştu.


Genç Kahramanmaraşlılar Platformu, Ankara'da yaşayan Kahramanmaraşlılarla kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltı programına Kahramanmaraş CHP Milletvekili Ali Öztunç, Ankara Hukuk Fakültesi Dekanı Muharrem Özen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanı Ahmet Sandal katıldı. Kahvaltı Zekai Bilgen Musiki Cemiyeti Solisti Emine Esen ve saz ekibinin konseri eşliğinde son buldu.


Mehmet Ali Ecerkale yeni nesil bir sivil toplum olduklarını belirterek şöyle konuştu:


"Genç Kahramanmaraşlılar Platformu 5 Nisan 2009 tarihinde Ankara'da kuruldu. 40 kıymetli arkadaşımızla bir araya gelerek, burada yeni nesil bir sivil toplum kuruluşu kurduk. Platform şehrimizin ülkemizi için değerler üretmeye çalışan öncü kararlı bir başarılı bir organizasyon. Kısa sürede güzel projeler hayata geçirdik. Platformumuz, Ankara'da bulunan Kahramanmaraşlıları bir araya toplamaktır. Amacımız hiçbir ayrım yapmadan tüm hemşehrilerimizle bir araya gelmek, memleketimizin ortak gayesi için çalışmak isteyen bizle birlikte enerji sarf etmek isteyen tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz." - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kahramanmaraş, Milletvekili, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yavaş'tan makam aracı açıklaması: Plakaları internetten yayınlayacağız
Yüzde 95'i tamamlanan Ankara-Sivas YHT'siyle 12 saatlik yol 2 saate inecek CHP ve İYİ Parti'den IMF açıklaması: Ülkeye Hazine ve Maliye Bakanlığı davet etti, gizli bir görüşme yapmadık AK Partili Canikli'den CHP'ye IMF tepki: IMF özlemi kıyıya vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 17:42:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Genç Kahramanmaraşlılar kahvaltıda buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]