Genç kaleci Tetik Manisa FK'da

Manisa Futbol Kulübü, genç kaleci Muhammed Birkan Tetik'i kadrosuna kattı. Takımla 3 yıllık sözleşme imzalayan Muhammed Birkan Tetik, hedefleri olan bir kulübe geldiğini ifade etti.

2021-2022 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Manisa Futbol Kulübü, genç kaleci Muhammed Birkan Tetik ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde Başkanvekili Engin Anlı ve Sportif Direktör Serkan İşyapan yer aldı. Törende konuşan yeni transfer Muhammed Birkan Tetik, "Hedefleri olan bir kulübe geldim. Manisa Futbol Kulübü beni tercih ettiği için çok mutluyum. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olur" dedi.

Anlı: "Birkan, yeteneklerine ve karakterine çok inandığımız bir oyuncu"

Manisa Futbol Kulübü'nün hedefinin şampiyonluk olduğunu kaydeden Başkanvekili Engin Anlı, "Manisa Futbol Kulübü hangi ligde yer alırsa alsın, hedefi şampiyonluk olacak. Şampiyonluk yolunda yürürken de bize katkı sağlayacak oyuncuların burada olması bizim adımıza çok çok önemli. Birkan, yeteneklerine ve karakterine çok inandığımız bir oyuncu. Kulübümüzün bünyesine kattığımız için çok mutluyuz. Her iki taraf için de hayırlısı olsun" şeklinde konuştu.

İşyapan: "Birkan'ı çok uzun zamandır takip ediyorduk"

Muhammed Birkan Tetik'in şampiyonluk yolunda takıma katkı sağlayacağını belirten Sportif Direktör Serkan İşyapan, "Birkan'ı çok uzun zamandır takip ediyorduk. Ben şampiyonluk yolunda bize çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Muhammed Birkan Tetik kimdir?

Manisa Futbol Kulübünün kadrosuna kattığı Muhammed Birkan Tetik, 1995 yılında Kırıkkale'de dünyaya geldi. Futbola Alanyaspor altyapısında başlayan Birkan, daha sonra Galatasaray altyapısına transfer oldu. 2015-2016 sezonunda Fatih Karagümrük'te profesyonel kariyerine başlayan 25 yaşındaki file bekçisi, 2017-2018 sezonunda Bodrumspor forması giydi. 2018-2019 sezonunu Kastamonuspor'da geçiren Birkan, 2019-2020 sezonunda Keçiörengücü'ne transfer oldu. - MANİSA