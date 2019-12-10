Son Dakika Haberleri: Genç Kalemler Topluluğu Yazarlık Atölyesi konuğu, yazar Tolga Akpınar oldu
Son Dakika Güncel Genç Kalemler Topluluğu Yazarlık Atölyesi konuğu, yazar Tolga Akpınar oldu - Son Dakika

Genç Kalemler Topluluğu Yazarlık Atölyesi konuğu, yazar Tolga Akpınar oldu

6 saat önce

Edebiyatçı Tolga Akpınar, gençlerle yazarlık deneyimlerini paylaştı.

Genç Kalemler Topluluğu Yazarlık Atölyesi konuğu, yazar Tolga Akpınar oldu, System.String[]

Edebiyatçı Tolga Akpınar, gençlerle yazarlık deneyimlerini paylaştı.


Akpınar, iyi yazmak deneyim ve gözlemlemekle alakalı, kişinin kendini ifade edebilmesinin temel yolu ise anlatımındaki hazinenin büyük olmasına bağlı olduğunu söyledi.


Yazarlığına nasıl hangi duygu ile de başladığını ifade eden Akpınar, konuşmasında; "Popüler yerine nitelikli eserler üretin. Betimlemeyi abartmayın. Sade ve yalın bir dil kullanmaya özen gösterin. İyi bir dinleyici olmadan iyi bir yazar olmanın da perdesini aralayamazsınız. Okumaktan uzaklaştıkça yazmaktan da uzaklaşacağınız asla unutulmamalı, taklitten kaçının özgün olmak kendinizi de bulmak anlamına gelir"dedi.


Yazarlık Atölyesi eğitim sorumlusu, Nur Turcan ise insan hayatına eşlik eden her şeyin insanın heybesinde topladıklarından ibaret olduğunu şöyle anlattı;


"Kalemi kağıdı eksik olmayan ve insanlık ile dolan bir heybe ile ilerlemeye çalışıyoruz. Genç Kalemler bireylerin bir araya gelerek oluşturduğu bir topluluktan ziyade güzellik ve iyiliklerin yeşertildiği ve gönüllerin bir olduğu bir aile.


Gözümüze takılan ufak bir afiş ile başlayan maceramız filizlenerek büyük bir dal oldu. Eğitimlerimize katılım gösteren herkes hikayesi ile bizlere de farklı kapılar araladı. Birlikte, bir ve yol olmayı öğrendik."


Kırşehir Belediyesi Begem (Belediye Gençlik Merkezi), tarafından organize edilen programda çocukluk dönemi hayallerini sahne alıp klip çekerek gerçekleştiren Adil Duran'da katılımcılara konser verdi. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Akpınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan rahatsızlık geçirdi: Genel durumu iyi
Alparslan Kuytul'dan 15 Temmuz açıklaması: Allah isterse şerden hayır yaratır Bomba imha uzmanı Şehit Esma Çevik'in naaşı babaevine getirildi 2 çocuk annesi kadının şüpheli ölümü: Olay günü yaptığı paylaşım ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 16:27:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Genç Kalemler Topluluğu Yazarlık Atölyesi konuğu, yazar Tolga Akpınar oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]