Genç Kanatlar Topluluğundan AFAD'a ziyaret - Son Dakika

Bilecik'te faaliyet gösteren Genç Kanatlar Topluluğu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bilecik İl Müdürlüğünü ziyaret etti.



Genç Kanatlar Topluluğu Lideri Yasin Yasa ve ekibi AFAD Bilecik İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, tüm afet ve acil durum hallerinde Genç Kanatlar Topluluğu olarak katkı sağlayacaklarını dile getiren Yasin Yasa, İl Müdürüne gönüllülük faaliyetlerinde ki desteklerinden dolayı teşekkür etti. - BİLECİK