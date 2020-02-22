Genç Kanatlar Topluluğundan AFAD'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Genç Kanatlar Topluluğundan AFAD'a ziyaret - Son Dakika

Genç Kanatlar Topluluğundan AFAD'a ziyaret

7 saat önce

Bilecik'te faaliyet gösteren Genç Kanatlar Topluluğu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bilecik İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Genç Kanatlar Topluluğundan AFAD'a ziyaret, System.String[]

Bilecik'te faaliyet gösteren Genç Kanatlar Topluluğu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bilecik İl Müdürlüğünü ziyaret etti.


Genç Kanatlar Topluluğu Lideri Yasin Yasa ve ekibi AFAD Bilecik İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, tüm afet ve acil durum hallerinde Genç Kanatlar Topluluğu olarak katkı sağlayacaklarını dile getiren Yasin Yasa, İl Müdürüne gönüllülük faaliyetlerinde ki desteklerinden dolayı teşekkür etti. - BİLECİK

Bilecik, AFAD, Genç, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Makam otomobilini şoförü ile oda üyelerine tahsis etti
Haberler.com'un Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur girişimci kadınlarla buluştu FETÖ'cü Hakan Şükür'den 9 yıl sonra gelen itiraf: Siyasete girmeyi hiç istemedim, pişmanım Dernek çalışanlarının geliştirdiği soba, görenleri hayrete düşürdü

Son Dakika Haberleri
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar
17:26 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
17:06 Murat Boz'dan sürpriz hamle
15:49 Eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın adını duyan Defne Samyeli, panikleyince kameramanın ayağını ezdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 20:30:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Genç Kanatlar Topluluğundan AFAD'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]