Genç Kanocular Başarıya Kürek Çekiyor

RAUF MALTAŞ - Yaklaşık 2 yıl önce adını dahi bilmedikleri kano sporuna başlayan ancak aradan geçen sürede ulusal çapta dereceler elde eden Şanlıurfalı çocuklar, uluslararası şampiyonalarda boy göstermek için kürek çekiyor.



Şanlıurfa'da İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Bozova Belediyesi, Atatürk Barajı sayesinde adeta bir yarım ada görünümünde olan ilçenin su imkanını değerlendirerek kano sporunun geliştirilmesi için ciddi manada bütçe ve ödenek ayırıyor.



Çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklar yerine spora yönelmesini sağlayan belediyenin bu desteğini boşa çıkarmayan Bozovalı çocuklar, kendilerini geliştirdikleri kanoda Türkiye derecelerine imza atıyor.



Her organizasyonda başarılarına yenilerini ekleyen genç kanocular, şu ana kadar katıldıkları ulusal organizasyonlarda 1 birincilik, 2 ikincilik, 3 üçüncülük elde etti ve 2 kez de takım halinde Türkiye şampiyonu oldu.



Yaz aylarında Atatürk Barajı'nda, kış aylarında ise GAP Su Sporları Merkezi'nde haftanın 6 günü antrenman yapan Bozovalı çocuklar, eylül ayında Eskişehir'de düzenlenecek ve Türkiye'nin olimpiyat kadrosunun belirleneceği Olimpik Umutlar Şampiyonası'na hazırlanıyor.



Göker: "Yüzmeyi bilmiyorlardı"



Bozova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zekeriya Göker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki çocukları spora yönlendirmek için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.



Atatürk Barajı'nın su potansiyelinden faydalandıklarını anlatan Göker, antrenörler aracılığıyla kano sporunu öğrettikleri çocukların çok kısa sürede ciddi başarılar elde ettiğini ifade etti.



Göker, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Kano Federasyonuna desteklerinden dolayı teşekkür ederek, ilçenin adının kano sporunda Türkiye'ye duyurulduğunu vurguladı.



Çocukların yeni başarılar için çalıştığını anlatan Göker, şöyle devam etti:



"Yüzmeyi bilmeyen çocuklarımız, şu an kanoda olimpiyat hayaliyle idman yapıyor. Bu hayal değil gerçek. Biz bu takımı kurarken çocuklarımızın derece yapacağına inandık. Yüzmeyi bilmiyorlardı, şimdi Türkiye dereceleri elde ediyorlar. Emeği geçen antrenörlerimize çok teşekkür ediyorum. Canla başla, yaz kış demeden çalışıyorlar. Çocuklarımız şu an kış şartları olmasına rağmen suya girip antrenman yapıyor. Aileleriyle de iletişimimiz çok güçlü. Velilerine de bize güvendikleri için teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız çıktığımız bu yolda bizi mahcup etmediler."



Kabakçı: "Bu gayretin ve azmin karşılığı olacaktır"



Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Şanlıurfalı çocukların başarılarını madalyalarıyla taçlandırdığını dile getirdi.



Ciddi bir özveri ve gayretle çalışma yapıldığına Bozova'da şahit olduklarını vurgulayan Kabakçı, küçük bir ilçenin kanoda Sakarya ve Antalya gibi büyük şehirlerle yarışabilecek yetenekte sporcular çıkarmasını dikkat çekici bulduklarını kaydetti.



Bozovalı çocukların Türkiye'nin olimpiyat kadrosunu oluşturabilecek potansiyelde olduğunu belirten Kabakçı, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bu sporcularımız kanoda olimpiyat takımının kadrosunu oluşturuyor. Bozova gençlerinin olimpiyat için yarışacağına inanıyorum. Bozova gençleri milli takıma sporcu verecekler. Burada ciddi bir çalışma var. Yaz kış demeden sporcularımız çalışıyor. Yazın Atatürk Barajı kıyısında, kışın ise GAP Su Sporları Merkezi'nde aralıksız çalışma yapıyorlar. Elbette bu gayretin ve azmin bir karşılığı olacaktır. Sporcularımızın önünü açan başta bakanlığımız olmak üzere, özellikle kaymakamlık ve belediye yetkililerine teşekkür ediyoruz."



Milli takım hayali kuruyorlar



Sporculardan Ali Kemal Sarar, 2 yıl önce tanıştığı kano sporunda başarılı olmanın sevincini yaşadığını söyledi.



Ulusal müsabakalarda kazandığı başarıların hayallerini büyütmesine katkı sağladığını anlatan Sarar, "Türkiye şampiyonluğum var, ikincilik ve üçüncülüklerim var. Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek istiyorum. Ülkemi temsil edip, Bozova'mızı gururlandırmak istiyorum. Suda kendimi çok heyecanlı hissediyorum. Milli takıma gitmek istiyorum. Her gün gece gündüz çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Sporculardan Hilal Şimşek de geçen yıl Türkiye üçüncüsü olduğunu ifade etti.



Farklı ülkelerde Türkiye'nin bayrağını dalgalandırmak istediğini aktaran Şimşek, "Başka ülkelere gidip ülkemi temsil edebilmek güzel bir duygu. Şimdi Fransa ve Amerika'ya gideceğiz. Oralarda derece yapabilirsek çok sevinirim. Milli takıma gideceğiz, derece yapıp şampiyonluk yaşamak istiyoruz. Kanoyu sonradan keşfettik. Öğrendikçe daha da keyif alıyoruz. Antrenmanlar yorucu ve eğlenceli geçiyor. Bana kalsa her gün kano yapmak isterim." şeklinde konuştu.

