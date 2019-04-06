Genç Kanocuların Hedefi Avrupa'da Madalya

Adana'daki Seyhan Baraj Gölü'nde antrenmanlarını sürdüren milli kano sporcuları İsmail Akgül ve Doğa Güleken, Almanya'da düzenlenecek Brandenburg Gençler Kupası'ndan madalya ile dönmek istiyor.

İBRAHİM ERİKAN - Adana'daki Seyhan Baraj Gölü'nde antrenmanlarını sürdüren milli kano sporcuları İsmail Akgül ve Doğa Güleken, Almanya'da düzenlenecek Brandenburg Gençler Kupası'ndan madalya ile dönmek istiyor.



Durgunsu sporları alanında önemli merkezlerden biri haline gelen Adana'da, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) ile bazı kulüplerin sporcuları, çalışmalarını Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki Kayıkhane Tesisleri'nde sürdürüyor.



Geçen ay Antalya'da 10 ülkeden 160 sporcunun katılımıyla düzenlenen Gloria Kano 2019 Cup yarışmalarında, genç erkeklerde gümüş madalya kazanan İsmail Akgül ile genç kadınlarda gümüş madalya alan Doğa Güleken, 2-5 Mayıs'ta Almanya'da gerçekleştirilecek Brandenburg Gençler Kupası öncesi hazırlıklarına devam ediyor.



Akgül ve Güleken, antrenörlerinin gözetiminde çalışmalarını iyi bir şekilde yapıp, Brandenburg Gençler Kupası'nda kürsüye çıkmayı hedefliyor.



İsmail: "Türkiye'yi ve Adana'yı en iyi şekilde temsil edeceğim"



İsmail Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kano sporuna yaklaşık 4 sene önce kuzeninin yönlendirmesiyle başladığını söyledi.



Bu süreçte düzenli olarak antrenmanlarını yaptığını belirten İsmail, "Kanoya başladıktan 1,5 ay sonra ilk yarışıma katıldım. Üç ay sonra da Adana'da, Olimpik Umutlar Yarışı'nda ilk madalyamı kazandım." dedi.



Sonrasında TOHM sporcusu olduğunu aktaran İsmail, şunları söyledi:



"TOHM, antrenmanlara düzenli olarak gidip gelmemi sağlıyordu. Ondan sonra ilk kez milli takımla Macaristan'a gittim. Milli takıma girdikten sonra bir daha çıkmadım. En son geçen ay Gloria Kano 2019 Cup yarışmalarına gittik, 5 bin metrede genç erkeklerde ikinci oldum. Önümüzde, Almanya'da düzenlenecek Brandenburg Gençler Kupası var. Ona hazırlanıyorum. İnşallah orada Türkiye'yi ve Adana'yı en iyi şekilde temsil edeceğim. En büyük hedefim Avrupa'da ilk 3'e girmek ve bayrağımızı göndere çektirmek. Tabii ki olimpiyatlarda da bayrağımızı dalgalandırmak isterim."



Doğa: "Ülkeme madalya ile dönmek istiyorum"



Milli sporcu Doğa Güleken, yaklaşık 6 sene önce başladığı kano sporunda, TOHM sayesinde kendisini geliştirerek bir noktaya ulaştığını ifade etti.



TOHM'un kendilerine tüm imkanları sağladığını dile getiren Güleken, "Geçen ay düzenlenen Gloria Kano 2019 Cup yarışmalarında ikinci oldum. Çok zor bir yarıştı çünkü daha çok olimpik olarak 200-500 metre yarışıyorum ama orada 5 bin metrede yarıştım. Geçen yıl orada birinci olmuştum, bu yıl da ikinci oldum. Önümüzdeki iki hafta içerisinde kampa gidiyoruz. Almanya'da Brandenburg Gençler Kupası yarışları olacak. Orada ilk 3'e girerek ülkeme madalya ile dönmek istiyorum. Uzun vadeli hedefimde de dünya şampiyonluğu var. Bu hedefe ulaşırsam, olimpiyatların kapısı da açılacaktır. En büyük hayali bu." ifadelerini kullandı.



Akıllı: "Verdiğimiz emeğin meyvelerini toplamaya başladık"



Türkiye Kano Federasyonu İl Temsilcisi Harun Akıllı, Adana'nın bu branş için en uygun kentlerden biri olduğunu belirterek, "Biz 3-4 yıldır verdiğimiz emeğin meyvelerini toplamaya başladık. Çocuklarımız Gloria Kano 2019 Cup yarışlarında iki ikincilik madalyası aldı." diye konuştu.



Avrupa ülkelerinden sporcuların katılımıyla düzenlenecek Brandenburg Gençler Kupası'na da iyi hazırlandıklarını anlatan Akıllı, "Sporcularımıza güveniyorum." açıklamasında bulundu.

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