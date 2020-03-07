Genç karateci Macaristan'dan altın madalyayla döndü - Son Dakika

Macaristan'da düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda mücadele veren Bağcılar Belediyesi Karate Takımı sporcusu Ömer Faruk Yürür, altın madalya kazandı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 7-9 Şubat tarihlerinde düzenlenen şampiyonaya, Avrupa Karate Federasyonu'na üye 54 ülkeden 1157 sporcu katıldı.

Budapeşte Arena'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, Türk Karate Milli Takımı kadrosunda Bağcılar Belediyesi sporcularından Ömer Faruk Yürür de yer aldı. Gençler 68 kilo kategorisinde ter döken 16 yaşındaki Yürür, rakiplerini eleyerek birinci oldu.

Birçok uluslararası platformda şampiyonlukları bulunan milli sporcu, geçen yıl Danimarka'da gerçekleşen aynı şampiyonada yine birinci olmuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, sporcuların kendilerine verilen emeğin hakkını vererek madalyalar kazandıklarına işaret ederek, her zaman onların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.