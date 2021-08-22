Genç karateciler, bir kez daha Avrupa'nın zirvesine çıktı

Finlandiya'da düzenlenen 48. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda Türkiye, genel sıralamada birinciliği elde etti.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, toplamda 9 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya elde eden milli karateciler, Türkiye'yi organizasyonun en başarılı ülkesi yaptı. Türkiye, böylece bu turnuvada üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Şampiyonanın ikinci ve son gününde kumitede 21 yaş altı erkekler 67 kiloda Ekrem Altuner Yılmaz, 75 kiloda Enes Bulut, +84 kiloda Ömer Faruk Arslan altın, erkekler kumite 60 kiloda ise Burak Özdemir gümüş madalya aldı.