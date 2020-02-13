Genç, karla mücadele bilançosunu açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Genç, karla mücadele bilançosunu açıkladı - Son Dakika

Genç, karla mücadele bilançosunu açıkladı

6 saat önce

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, altı günlük karla mücadele çalışmalarının bilançosunu açıkladı.

Genç, karla mücadele bilançosunu açıkladı, System.String[]

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, altı günlük karla mücadele çalışmalarının bilançosunu açıkladı.


Ortahisar Belediyesi'nin sorumlu olduğu 1860 km'lik yol ağında kar yağışının başladığı 8 Şubat Cumartesi gününden itibaren aralıksız karla mücadele çalışması yapıldığını belirten Başkan Genç, "Ortahisar Belediyemiz 85 mahalleden müteşekkil çok geniş bir coğrafi alanı kaplayan büyük bir ilçe... TÜİK tarafından açıklanan son rakamlara göre 328 bin 457 nüfusa hizmet üretiyoruz. Belediyemizin altı günlük karla mücadele çalışmaları kapsamında 2000 ton tuz, 500 ton solüsyonu karla mücadelede kullandık. İlçe sınırlarımız içinde 2900 cadde ve sokak, 109 okul bahçesi ve okul önünün temizliği yapıldı. Kar yağışının başladığı 8 Şubat Cumartesi günü 250 personelimizle çalışmalara başladık. İlk gün şehir merkezinde ana arterlerde 24 saat esasına dayalı çalışma yürüttük. Daha sonraki günlerde ise Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri dahil olmak üzere toplamda 750 personelle çalışmalarımıza aralıksız devam ettik. İlçe merkezimizde 1500 civarında cadde ve sokakta iki defa topyekün temizlik çalışması yaptık" diye konuştu.


Karla mücadelede Ortahisar Belediyesi'ne ait 45 iş makinesinin aktif olarak kullanıldığını ifade eden başkan Genç, şu bilgileri aktardı:


"Karla mücadele için; 10 yıkama aracı, 2 kar bıçaklı tuz aracı, 5 kar bıçaklı küreme aracı, 4 kar bıçaklı solüsyon aracı, 5 tuz aracı, 3 kepçe, 9 Beko Loder(JCB) ve 6 adet greyder, toplamda ise 45 adet iş makinesi aktif olarak kullanıldı." - TRABZON

Ahmet Metin Genç, Ortahisar, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:39 Kaynak: İHA
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