Genç kasap dana darbesiyle yere yığıldı - Son Dakika
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Genç kasap dana darbesiyle yere yığıldı

09.07.2022 14:18

- Genç kasap dana darbesiyle yere yığıldı Ankara'da kurban kesim alanında dananın darbesiyle yere yığıldığı iddia edilen genç kasap sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

- Genç kasap dana darbesiyle yere yığıldı

ANKARA - Ankara'da kurban kesim alanında dananın darbesiyle yere yığıldığı iddia edilen genç kasap sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İddialara göre, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Yakacık kurban kesim alanında Ali Ünal isimli bir kasap, kesmek istediği dananın darbesiyle yere yığıldı. Baygınlık geçiren genç kasaba kesim alanında hazır bulunan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve ambulansa bindirdi. En yakın hastaneye sevk edilen kasabın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Genç kasap dana darbesiyle yere yığıldı - Son Dakika

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