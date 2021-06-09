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Genç öğrenciden topraksız tarıma destek - Son Dakika

Genç öğrenciden topraksız tarıma destek

09.06.2021 12:04
Genç öğrenciden topraksız tarıma destek, System.String[]

Uğur Okulları Fen Lisesi öğrencisi Artun Özsoy, 'Topraksız Tarımın Geliştirilmesi' projesi ile 52'inci TÜBİTAK Liseler Arası Proje Yarışması'nda Türkiye ikincisi oldu.

Uğur Okulları Fen Lisesi öğrencisi Artun Özsoy, 'Topraksız Tarımın Geliştirilmesi' projesi ile 52'inci TÜBİTAK Liseler Arası Proje Yarışması'nda Türkiye ikincisi oldu.

Tarım yapılan toprakların, hızla artmakta olan insan nüfusunun ihtiyaçlarını karşılayamayacağı düşüncesiyle, dünya genelinde topraksız tarım uygulamaları geliştiriliyor. Geleneksel yöntemlerle yapılan tarıma oranla avantajları bulunan topraksız tarım uygulamaları maliyet açısından değerlendirildiğinde dezavantajlı olabiliyor. Bu duruma dikkat çekmek isteyen Uğur Okulları Gaziemir Kampüsü Fen Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Artun Özsoy 'Topraksız Tarımın Geliştirilmesi ve Maliyet Avantajı' projesiyle 52'inci TÜBİTAK Liseler Arası Proje Yarışması'nda 'Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri' alanında Türkiye ikincisi oldu.

"BU MADDE ÜZERİNDE BİTKİ YETİŞEBİLDİĞİNİ GÖRDÜM"

Türkiye'de ve dünyada yaşanan kuraklık problemi nedeniyle topraksız tarım uygulamalarını araştırmaya başladığını söyleyen Artun Özsoy "Babamın iş yerinde demir-çelik yan ürünü cüruf ile tanıştım. Kullanılmayan bu maddelerin üzerinde yetişen bitki toplulukları sebebiyle bu yan ürünün topraksız tarımda kullanılabilirliğini araştırmak için böyle bir çalışmaya yöneldim. Çalışmamızın başarılı sonuçlar vermesi ve ulusal bir yarışmada böyle bir derece alması sebebiyle çok mutluyum" dedi.

İŞLETME MALİYETLERİNİ AZALTACAK BİR YÖNTEM

Danışman öğretmeni Oğuzhan Çelikyürek ile projeyi geliştiren Artun Özsoy, günümüzde yaygınlaşmaya başlayan topraksız tarım uygulamalarında kurulum ve işletme maliyetlerinin azaltılması için daha önce denenmemiş bir yaklaşım uyguladı. Projede, topraksız tarımda maliyete en çok etki eden kök desteği ve besin, demir-çelik sektöründe yan ürün olarak açığa çıkan cüruftan sağlandı. Topraksız deney grupları oluşturan Artun Özsoy'un gözlem ve ölçümleri sonucunda cüruf kullanarak daha düşük maliyetle topraksız tarıma katkı sağlamayı başardığı belirtildi. Aynı zamanda demir-çelik sektöründe atık olarak kabul edilen cüruf için yeni bir kullanım alanı sağlanırken, su kaynaklarının tasarruflu kullanılması da projenin dikkat çeken unsurlarından oldu.


Genç öğrenciden topraksız tarıma destek
Genç öğrenciden topraksız tarıma destek
Genç öğrenciden topraksız tarıma destek
Genç öğrenciden topraksız tarıma destek

Türkiye, Bitki, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Genç öğrenciden topraksız tarıma destek - Son Dakika


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