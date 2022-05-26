Genç Kaymakamı Kaptanoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi

Genç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, bir araya geldiği vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaptanoğlu Halk Toplantısı programı kapsamında Alaaddin köyünü ziyaret etti.

Kaymakam Kaptanoğlu, vatandaşların istek ve önerilerini not alarak ilgili kurumlarca takibinin yapılacağını belirtti.

Daha sonra ev ziyaretlerinde bulunan Kaptanoğlu, yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlarla buluştu.

Kaptanoğlu, Alaaddin İlkokulundaki öğrencilerle de bir araya geldi.

Programlarda, İl Genel Meclis üyeleri Mehmet Balcı, Abdullah Aldal ve daire amirleri de yer aldı.