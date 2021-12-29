Genç Kazak şairler Yunus Emre şiirlerini ana dillerine kazandırdı - Son Dakika

NUR Kazakistanlı genç şairlerin Kazakçaya kazandırdığı "Yunus Emre Seçkisi" kitabı, okurlarıyla buluştu.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Kazakistan Yazarlar Birliği iş birliğinde hazırlanan kitap, Türk şairi Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı vesilesiyle UNESCO ve Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" kapsamında yayımlandı.

Prof. Dr. Erdoğan Boz'un iki bölümden oluşan Yunus Emre Seçkisi kitabı, Kazakistanlı 19 genç şair tarafından şiirleştirildi. Kitabın çevrisini ise Dr. Almagül İsina yaptı.

İsina, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitapta toplam 72 Yunus Emre şiirinin tercümesinin yer aldığını belirterek, "Yunus Emre'nin sade ama derin anlam içeren şiirlerinin orijinaline sadık kalınarak çevrilmesine önem verildi. Dışarıdan bakıldığında çok sade gibi görülen kelimeler, aslında muazzam büyük anlam yüklüdür. Bu kelimelerin karşılığını bulmak zor olmadı çünkü şiirlerin orijinalindeki pek çok kelime günümüz Kazakçasında muhafaza edilmektedir. Bu sebeple kitapta, Kazakça çeviri şiirlerle Yunus'un 13. yüzyılda yazdığı şiirlerinin orijinaline de yer verildi." ifadelerini kullandı.

Eserin bin adet olarak basıldığını aktaran İsina, kitapları başta Kazakistan'daki kütüphaneler ve üniversiteler olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara bağışlamayı planladıklarını söyledi.

Kazakistan Yazarlar Birliği Nur Sultan Şubesi Müdürü Dauletkerey Kapuly da birlik olarak ülkenin edebiyat çevrisi alanında uzmanlaşmış 19 genç şairin söz konusu projeye katılımını sağladıklarını ifade etti.

Kapuly, ülkesinde Yunus Emre şiirlerinin daha önceki yıllarda tanınmış şairler tarafından çevrildiğini anımsatarak, "Bu kez Yunus'un şiirlerinde gençlerin bakış açısını görmek istedik." dedi.