Genç Kick Boksçunun Hedefi Büyük

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Spor Kulübünün milli kick boksçusu Neval Çavcı, Türkiye Kick Boks Federasyonunca 4-7 Nisan'da Antalya'da yapılan Uluslararası Kick Boks Avrupa Kupası'nda bir gümüş, bir altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonası'na katılma hedefine bir adam daha yaklaştı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Spor Kulübünün milli kick boksçusu Neval Çavcı, Türkiye Kick Boks Federasyonunca 4-7 Nisan'da Antalya'da yapılan Uluslararası Kick Boks Avrupa Kupası'nda bir gümüş, bir altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonası'na katılma hedefine bir adam daha yaklaştı.



ESOGÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıfında öğrenimini sürdüren 23 yaşındaki Çavcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 27 ülkeden yaklaşık 2 bin 500 sporcunun katıldığı şampiyonada +70 kiloda K1 ve Low Kick kategorilerinde mücadele ettiğini söyledi.



Turnuvada K1'de Avrupa üçüncüsü, Low Kick'te de Avrupa ikincisi olduğunu belirten Çavcı, "Bu elde ettiğim başarılar, milli takıma seçilmem için önemliydi. 1-9 Temmuz'da Erzurum'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda da iyi derece elde ederek Bosna Hersek'te gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'na katılacağım. Bosna Hersek'teki Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalyayı kazanarak ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirmek istiyorum." dedi.



Antrenör Yılmaz Ayar ise sporcusu Çavcı'ya desteklerinden dolayı Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Vali Yardımcısı Alper Balcı ve ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak'a teşekkür etti.



Neval gibi yetenekli bir sporcunun antrenörlüğünü yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ayar, "Neval'i dünya şampiyonu yapmak için hazırlıyoruz. Türk bayrağını göndere çektirip Türk milletini gururlandıracağına yürekten inanıyorum ancak Neval'in daha fazla başarı elde etmesi için verilen desteğin artmasını istiyoruz." diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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