Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde gerçekleşen olayda iddiaya göre, 25 yaşındaki Beyzanur A., yolda yürüdüğü esnada henüz kimliği belirlenemeyen 3 şüpheli kadın tarafından sokak ortasında darp edildi. Karın bölgesinde yüzeysel çizikler bulunan Beyzanur A., 112 Acil Servis sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Genç kız 3 kadın tarafından sokak ortasında darp edildi - Son Dakika

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