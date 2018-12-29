Son Dakika Haberleri: Genç Kız 32 Günlük Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Genç Kız 32 Günlük Yaşam Mücadelesini Kaybetti

43 dakika önce

Burdur'da otomobilin ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 32 gündür tedavi gören genç kız yaşamını yitirdi.

Genç Kız 32 Günlük Yaşam Mücadelesini Kaybetti, System.String[]
Burdur'da otomobilin ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 32 gündür tedavi gören genç kız yaşamını yitirdi.

Burdur Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Hatice Aldemir (24) dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Aldemir'in cenazesi merkeze bağlı Kozluca köyünde defnedildi.

26 Kasım'da Adem Tezcan (22) yönetimindeki 15 AAB 883 plakalı otomobilin Çatalpınar Kavşağı'nda orta refüjdeki ağaca çarpması sonucu Aldemir, ağır yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:33 Kaynak: AA

Hatice Çarpar, Burdur Devlet Hastanesi, Burdur, Güncel
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