Son Dakika Haberleri: Genç Kız 4 Gün Sonra Bulundu

Genç Kız 4 Gün Sonra Bulundu

46 dakika önce

Kahramanmaraş'ta kendisinden 4 gündür haber alınmayan 14 yaşındaki genç kız, bulundu.

Genç Kız 4 Gün Sonra Bulundu, System.String[]
Kahramanmaraş'ta kendisinden 4 gündür haber alınmayan 14 yaşındaki genç kız, bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Enver-Mevlide Akbaba çifti, 4 gün önce evden ayrılan 14 yaşındaki kızları N.E. için polise ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kayıp genç kızın bulunması için il genelinde soruşturma başlattı.

Kayıp kızın bulunması için vatandaşlardan gelen yüzlerce ihbarı inceleyen, cadde ve sokaklarda arama yapan polis, Şeyh Adil Mahallesinde eşkale uygun bir kız çocuğunu durdurdu. Bulanan kızın kayıp N.E. (14) olduğu tespit edildi. Genç kız polis tarafından ailesine teslim edildi.

İl Çocuk Şube Müdürlüğünde çocuklarına kavuşan anne Mevlide Akbaba, kızının bulunmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Yavruma kavuştuğum için çok mutlu oldum. Allah'ım kimseyi yavrusundan ayrı koymasın. Eve gittiğimizde doya doya ona sarılıp oturmak istiyorum. Yavrumun saçını okşayıp onu koklamak istiyorum. Kaç gündür çektiğimi anca ben bilirim. Allah'ım kimseye evlat acısı yaşatmasın, kimseyi de evladından ayrı koymasın. Biz çok zor anlar yaşadık. Allah'ım bir daha yaşatmasın" dedi.

Kızının bulunduğunu polis merkezinde öğrenen baba Enver Akbaba ise, "Asayiş Şube Müdürlüğü ekibine teşekkür ediyorum. Onların sayesinde kızım bulundu. Kızım bulunduğunda kendisi ile beraberdik. Bu haberi birlikte öğrendik ve aynı sevinç içerisindeydik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:50 Kaynak: İHA

Polis, Kahramanmaraş, Genç, 3. Sayfa
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