Genç kız ailesini evlilik için ikna edemeyince kendini 4'üncü kattan attı - Son Dakika
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Genç kız ailesini evlilik için ikna edemeyince kendini 4'üncü kattan attı

08.04.2022 15:24

Malatya'da C.Ö. adlı genç kız, sevgilisiyle evlenmek için ailesinden izin istedi. Ancak izin çıkmadı. Bunun üzerine 4. kattan atlayarak intihara teşebbüs eden genç kız, ağır yaralandı. C.Ö.'nün hayati tehlikesi sürüyor.

Bugün saat 12.15 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Kavaklıbağ Mahallesi'nde edinilen bilgilere göre Leblebici sokakta 4 katlı bir apartmanın son katında ailesiyle birlikte yaşayan 25 yaşındaki C.Ö., ailesinin A.Ö. ile evlenmesine izin vermemesi üzerine sinirlenerek çıktığı balkondan kendini aşağı attı.

Ailesini evlilik için ikna edemeyince kendini balkondan attı

AĞIR YARALI

Kaldırım üzerine düşen genç kız ağır yaralanırken, çevredekilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kız buradaki müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

C.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Genç kız ailesini evlilik için ikna edemeyince kendini 4'üncü kattan attı - Son Dakika


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