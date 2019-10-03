Genç kız, babasının traktörüyle iş yerine girdi

KAYSERİ'de babasının traktörünü çalıştıran Rabia A. (20) aracın kontrolünü kaybederek optik dükkanına daldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza anı İşyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, dün saat 18.26'da merkez Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Etiler Sokak Bahar apartmanı önünde meydana geldi. Apartmanda sakinlerinden Rabia A., kardeşi Taha A. (15) ile babasına ait park halindeki traktörü çalıştırdı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör optik dükkanına daldı. Kazada işyerinin camları kırılırken, ölen ya da yaralanan olmadı. İhbarla olay yerine gelen polisin yaptığı incelemede, Rabia A.'nın ehliyeti olmadığı ve plakasız traktörün muayenesi, sigortası olmadığı tespit edildi. Kaza sonrası traktör otoparka çekildi.KAZA ANI KAMERAYA YANSIDIBu arada kaza anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kardeşi Taha A. ile traktöre binen Rabia A.'nın traktörü çalıştırması ve traktörün işyerine dalması yer alıyor. Kaza anında ise iki kardeşin traktör üzerinden atladıkları görüldü.İşyeri sahibi Mustafa İnalpulat, kaza sırasında işyerinde olduğunu belirterek, "Pat, küt ses geldi. Kafamı kaldırdım, olayın olduğu yere baktığımda üzerimize bir traktör geliyor. 'O saatte traktörün ne işi var burada' diye şaşırdık. Şaşkınlıkla yaklaştığımda traktör ikinci kez bir hamle yaptı. Arkadaki römork kaldırıma kilitlenince motor da orada sabit kaldı. Üzerindeki sürücü aşağıya atladı, motoru durdurdular. Sevindirici yanı kimseye bir şey olmadı. Bunun için mutluyuz ama cam çerçeve aşağıya indi. Zarar oluştu" dedi.