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Genç kız bağışlanan böbrekle hayata tutundu

5 dakika önce

Giresun'da kronik böbrek yetmezliği rahatsızlığı olan 18 yaşındaki Öznur Maraş, bağışlanan böbrekle yaşama tutundu.

Genç kız bağışlanan böbrekle hayata tutundu, System.String[]

Giresun'da kronik böbrek yetmezliği rahatsızlığı olan 18 yaşındaki Öznur Maraş, bağışlanan böbrekle yaşama tutundu.

Yaklaşık 10 yıl böbrek rahatsızlığı ile mücadele eden Maraş'ın yüzü bir yıl önce kendisine nakledilen böbrekle güldü.

Öznur Maraş, Samsun'da geçirdiği bir kaza sonrası beyin ölümü gerçekleşen lise öğrencisinin böbreğiyle yaşama tutundu. Maraş artık yaşıtları gibi koşup eğlenebiliyor.

Maraş, AA muhabirine, 8 yaşından beri hastalıkla mücadele ettiğini söyledi.

En büyük hayalinin üniversitede öğrenim görmek olduğunu belirten Maraş, "Üniversite için başvurumu yaptım. Hazırlıklarımı yapıyorum. Bunun yanında KPSS sınavlarına da hazırlanacağım. Herkes gibi ben de artık sporumu yapıyorum, koşabiliyorum, yürüyebiliyorum. Bunları önceden sadece hayal edebiliyordum." dedi.

Maraş, organ bağışında bulunan aileye şükran borçlu olduklarını ifade ederek "Allah razı olsun. Onların bağışlamış olduğu organla yaşama tutundum. Bizi çok mutlu ettiler. Rabbim onlara sabırlar versin." diye konuştu.

Organ bağışının çok önemli olduğunu vurgulayan Maraş, "Bir organ, bir candır, fidan gibi herkesi hayata bağlıyor, çok sevinçliyim ve gururluyum. Sevincimi anlatamam." ifadesini kullandı.

Baba Müjdat Maraş ise yıllarca kızının sağlığına kavuşması için çok büyük mücadele verdiğini anlatarak, "Trafik kazasında hayatını kaybeden lise öğrencisinin böbreğiyle kızımız sağlığına kavuşmaya başladı. Organı bağışlayan aileyle de görüşüyoruz. Tekrar kızımla birlikte ziyaretlerine gideceğiz. Kızıma sağlığını geri verdiler. Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:56 Kaynak: AA
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