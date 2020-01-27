Genç kız balkondan düştü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Genç kız balkondan düştü - Son Dakika

Genç kız balkondan düştü

6 saat önce

Adıyaman'da iki katlı bir evin balkonundan düşen genç kız yaralandı.

Genç kız balkondan düştü, System.String[]

Adıyaman'da iki katlı bir evin balkonundan düşen genç kız yaralandı.


Olay, Siteler Mahallesinde meydana geldi. Binanın ikinci katındaki dairenin balkonundan aşağıya bakan 15 yaşındaki Elanur K., dengesini kaybederek aşağı düştü. Toprak zemine düşen genç kızı gören ailesi durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından genç kızı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.


Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Genç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Elazığ'daki 6.8'lik depremin şiddetini gösteren en net görüntüler!
Bakan Soylu da Acun'un programına katılıp bağış yaptı Yaralının yakınları görüntü çekmeye çalışan muhabirlere saldırdı İntihar eden kadının üzerinden ' Canımdan bezdim' notu çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 17:07:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Genç kız balkondan düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]