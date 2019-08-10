Son Dakika Haberleri: Genç Kız Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampına ara
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Genç Kız Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampına ara

23 dakika önce

Genç Kız Boks Milli Takımı, Bulgaristan'da 2-11 Eylül'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da girdiği kampa ara verdi.

Genç Kız Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampına ara, System.String[]
Genç Kız Boks Milli Takımı, Bulgaristan'da 2-11 Eylül'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da girdiği kampa ara verdi.
Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmalara 20 sporcu katıldı.
Genç Kız Boks Milli Takımı Başantrenörü Fikret Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk etap kamp çalışmasını tamamladıklarını belirtti.
Kampın güzel geçtiğini ifade eden Taşdemir, "İkinci etap kampında sayımızı 10'a düşüreceğiz. Kampı bitiren ikinci kampa gelmeyecek olan kızlarımız da seneye bu takımdakilerin yerini dolduracak durumdalar. 20 kızımızın da azmi ve isteği çok güzel." dedi.
Taşdemir, ikinci etap kamp çalışmasının bayramın ardından başlayacağını aktardı.
Milli boksör Sena Erdoğan ise yaklaşık bir aydır kamp sürecinde olduklarını söyledi.
İlk etap kampının çok verimli geçtiğine işaret eden Sena, "Hocalarımızla birlikte yoğun bir şekilde çalıştık. Güç ve kuvvet kampımız çok iyi geçti. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Hedeflerimiz çok yüksek. Şampiyonaya 10 sıklette gideceğiz. 10 sıklette de madalya alacağımıza inanıyorum." diye konuştu.
Kastamonu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:38 Kaynak: AA
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